OPD: 'Het doet pijn dat we geen zetel kregen'

Volgens Vester is het moeilijk om je als regionale partij te bewijzen: “Zoals er nu gekozen is in Drenthe, toch op de landelijke partijen, daar kun je gewoon niet tegenop. Je als niet-landelijke partij toch manifesteren in een verkiezing, terwijl het alleen maar gaat over de landelijke partijen, dan sta je onderaan”, meent Vester. “Ik kan alle weilanden niet vol zetten met spandoeken. Dit is een nadelige positie.”Vester zat twaalf jaar voor de SP in de Staten. Vier jaar daarvan was hij de fractievoorzitter. “Die twaalf jaar heb ik mijn hart en ziel ingezet, dan is deze uitslag wel een beetje pijnlijk moet ik eerlijk zeggen. Ik heb ook het idee dat ik de mensen een beetje in de steek laat.”Eind 2018 zegde Vester zijn lidmaatschap bij de SP op. Hij vond het onterecht dat hij niet op de concept-kandidatenlijst voor de Provinciale Statenverkiezing stond. Een week erna werd bekend dat Vester doorging als lijsttrekker voor de OPD. De partij was van 1991 tot 2007 vertegenwoordigd in de Provinciale Staten met op het hoogtepunt drie zetels. "Zij zijn naar mij toegestapt en vertelden dat ze graag weer verder wilden in de Staten", vertelde hij destijds.