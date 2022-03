Wat vind jij: Een gemeenteraad met veel eenmansfracties is slecht voor de lokale politiek

Fracties worden ook steeds kleiner. De komende vier jaar zijn er 593 eenmansfracties, de gemeenteraad van Den Bosch bestaat zelfs uit zeven eenmansfracties op 39 zetels. De provincie Drenthe telt ook de nodige eenmansfracties na de verkiezingen van eerder deze maand: het CDA in Aa en Hunze, ChristenUnie en D66 in Borger-Odoorn, PPC in Coevorden, ChristenUnie en PvdA in De Wolden, 50PLUS, D66, GroenLinks en Forum voor Democratie in Emmen, GroenLinks en SGP in Hoogeveen, GroenLinks in Meppel, ChristenUnie, CDA en D66 in Noordenveld, ChristenUnie, CDA en Gemeentebelangen Tynaarlo in Tynaarlo en D66 in Westerveld.