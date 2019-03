'Het wordt een puzzel, maar ik denk dat Forum voor Democratie er wel uit komt'

Wie komt er namens het Forum voor Democratie in het Drentse Parlement? Dat is nog even de vraag, want vijf van de kandidaten staan ook op een kieslijst in een andere provincie.

Het gaat om Rob Camies uit Emmen, Harry Omlo uit Klazienaveen, Jan Willem Drukker uit Stuifzand en Bart van der Werf uit Nuis. Laatstgenoemde is zelfs lijsttrekker voor FVD in Groningen. De nummer acht op de lijst, Bart Engberts uit Leeuwarden, staat ook op de lijst in Friesland.Hoe moet dat dan? Simon Otjes, politicoloog aan de Rijksuniversiteit Groningen: "Het enige dat verplicht is, is dat Statenleden op het moment dat ze ingezworen worden, in de goede provincie wonen. Dat moet dan kloppen in de Gemeentelijke Basisadministratie."Logisch gevolg hiervan is dus dat iemand niet in twee verschillende provincies Statenlid kan zijn. Otjes: "Iemand bij FVD moet straks gaan puzzelen. Hoe die puzzel eruitziet zal afhangen van aantallen zetels in de verschillende provincies, maar ook van bijvoorbeeld voorkeursstemmen."Otjes heeft zelf vanochtend ook al even zitten puzzelen: "Ik denk dat het wel gaat lukken. Er zullen wat mensen moeten verhuizen, maar tenzij iemand zich terugtrekt, zijn er genoeg kandidaten op de verschillende kieslijsten van de FVD."Hoe de verdeling er straks uit gaat zien is nog niet bekend. Lijsttrekker Hendrikus Velzing laat weten dat hij eerst de definitieve uitslagen, inclusief de voorkeursstemmen, wil afwachten voor hij hier meer over kan zeggen.