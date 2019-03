Water Natuurlijk winnaar verkiezingen waterschap Noorderzijlvest

De opkomst was 53,3 procent. Dat is meer dan in 2015, toen 49 procent van de kiezers een stem uitbracht.De voorlopige zetelverdeling is als volgt, met tussen haakjes het aantal zetels in 2015:1. Water Natuurlijk: 6 (4)2. PvdA: 3 (2)3. CDA: 2 (2)4. ChristenUnie: 2 (2)5. VVD: 1 (2)6. Betaalbaar Water 2 (2)7. Algemene Waterschapspartij 0 (1)8. 50Plus: 0 (0)De definitieve uitslag wordt maandag 25 maart om 10.00 uur bekendgemaakt. In Drenthe zijn vier waterschappen actief. De uitslag van de andere waterschappen volgt later.