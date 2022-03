Digitale radio, wat is dat eigenlijk?

Bij menigeen staat hij de hele dag aan. Om mee te zingen, als achtergrondgeluid of als belangrijke informatiebron: de radio. Door de jaren heen is het apparaat al veel veranderd, en nu is er nóg een belangrijke verandering gaande: de analoge radio verdwijnt, en er komt digitale radio voor in de plaats.

Na bijna zestig jaar komt er een einde aan radio via de analoge kabel. Kleinere kabelbedrijven stopten er al eerder mee, maar ook VodafoneZiggo gaat het signaal in heel het land afsluiten. Dat doen ze per regio, en een deel van Drenthe is vandaag aan de beurt. Volgens de provider is heel Nederland voor de zomer van 2022 omgeschakeld naar digitale radio.

Maar wat is dat eigenlijk, digitale radio? Deze vraag werd gesteld aan Zoek het uit! , en wij zetten de radio nog eens een standje harder en gingen op zoek naar het antwoord.

Analoog, digitaal, FM en DAB+

Om het verschil tussen analoge en digitale radio goed te kunnen uitleggen, moeten we eerst kijken naar wat voor verschillende manieren er zijn om naar de radio te luisteren.

Je hebt analoge radio, kort gezegd is dat radio via de ether en via de kabel. Het is beide het bekende FM-signaal. Dan heb je digitale radio, kort gezegd is dat radio via een internetverbinding, DAB+, digitale kabel, satelliet, Digitenne of IPTV.

Wat is analoog?

Radio via de kabel is de opvolger van radio luisteren via de ether, met een antenne. Dit noemen we beide analoog. Analoog via de kabel ging via het standaard multimedia stopcontact, met een coaxkabel (vrouwtje-antennestekker) naar een ontvanger. In Nederland luistert nog maar een klein deel van de mensen op deze manier naar de radio.

Weet je niet zeker welke vorm van radio je nu gebruikt? Stel je radio dan af op 98.9. Je hebt te maken met analoge radio als je daar een boodschap van Ziggo hoort.

Analoge radio via de kabel wordt nu dus afgeschaft. Dat betekent dat je niet langer via de coax-kabel naar de radio kan luisteren. Op de kabel verdwijnt het FM-signaal, in de ether gaat het nog een aantal jaren door.

Wat is dan digitale radio?

Digitale radio is de term waarmee een aantal manieren om digitale radio-uitzendingen te verzorgen bedoeld wordt. Doel van digitale radio is het verzorgen van radio-uitzendingen met een hogere kwaliteit dan FM toelaat; de kwaliteit van de uitzendingen is te vergelijken met die van een cd, hoewel dit sterk afhangt van de gebruikte techniek en het signaal.