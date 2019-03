Café De Molle in Hollandscheveld blijft binnen de familie

“Ze zijn natuurlijk al over de zeventig. Ik vind het hartstikke fijn voor hen dat ze het pand hebben kunnen verkopen”, zegt Dave Mol. “Maar ik vind het natuurlijk ook jammer dat ze ermee stoppen. Zeker omdat ik daar altijd al kwam.”Het bejaarde echtpaar woont nu nog boven het café. Kleinzoon Dave stond als kleine jongen al glazen te spoelen achter de bar. “Later stuurde hij opa en oma ook wel eens naar boven om thee te drinken. Hij runde dan voor enige tijd het café”, vertelt moeder Wollita Mol.“Het is een gezellig bruin café. De Molle is niet super modern, maar dat geeft het café ook wel zijn identiteit.” Wollita Mol, schoondochter van Dicky en Dinie, is trots op haar zoon. “Het is hartstikke fijn dat de zaak nu binnen de familie blijft. Toen oma hoorde dat Dave de bar over zou nemen had ze tranen in haar ogen.”Het pand stond al acht jaar te koop. Zelf kon Dave het gebouw niet betalen. Toen het gebouw uiteindelijk verkocht werd, werd hij benaderd door de nieuwe pandeigenaren. “De twee broers die het pand hebben gekocht kende ik toevallig al via mijn vader. Ze wisten dat ik wel interesse zou hebben in het café.”De huidige eigenaren draaien hun laatste dag op 20 april. Ze mogen nog een jaar in de woning boven het pand blijven wonen. In Hollandscheveld blijven ze niet. “Ze zoeken naar iets moois in Hoogeveen”, zegt hun schoondochter.Dave gaat nog niet te veel investeren in het dorpscafé. “We weten nog niet hoe het gaat lopen”, zegt de jonge ondernemer. “Mocht het goed uitpakken, dat wil ik wel wat meer veranderingen maken.”