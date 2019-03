Inzamelingsactie Hooghalen: 'Het is mooi dat mensen meeleven'

"We willen laten zien dat we er voor elkaar zijn." Dat zegt Aram Shahar, eigenaar van het Griekse restaurant Aramos in Assen. Hij is een inzamelingsactie gestart vanwege het auto-ongeluk in Hooghalen. Hierbij kwamen drie vluchtelingen uit Syrië om het leven en belandde een inzittende in het ziekenhuis.

De gewonde en een van de overledenen werkten bij het restaurant in Assen. "Zij komen uit oorlogsgebied en vluchtten naar een land waar zij een betere toekomst zochten. En dan gebeurt er dit..", zegt Sharar.Gisteren was de begrafenis van de slachtoffers. Die kostte 16.000 euro. "We hebben tot nu toe 3.700 euro ingezameld. Dat heb ik gisteren aan de ouders overhandigd. Eén van de vaders zei dat ik de envelop mocht houden als ik zijn zoons zou terug kunnen geven. Hartverscheurend. Het is een nachtmerrie waar je niet uit wakker wordt."Shahar is blij met het medeleven dat anderen tonen na het ongeluk. "We hebben veel reacties gekregen naar aanleiding van de inzamelactie. Het is mooi dat mensen meeleven."Als je wilt doneren kan dit via de Facebookpagina van Aramos.