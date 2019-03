Doe jij mee aan de kikkerdriltelling?

"Bij de tuintellingen richten we ons steeds meer op het stedelijke gebied," vertelt Tariq Stark van Ravon, de kennisorganisatie voor reptielen, amfibieën en vissen. "Omdat de bruine kikker een echte stadskikker is, hebben we besloten kikkerdril te gaan tellen.""In het algemeen zijn kikkers cryptische, goed verborgen dieren, maar juist nu komen ze tevoorschijn en zijn ze makkelijk te tellen. De hoeveelheid kikkerdril geeft een goed beeld van de aantallen kikkers in de tuin. En dat is belangrijk om te weten, want onze slijmerige vrienden zijn erg belangrijk voor de tuinecologie."Vorig jaar vond de eerste telling plaats. Toen werd er in de noordelijke provincies weinig kikkerdril geteld. Waar dit aan ligt, weet Stark niet precies. "We zoeken nog uit waarom bepaalde soorten in sommige provincies veel geteld worden en bijvoorbeeld amfibieën niet. Wel is het zo dat de bruine kikker schaarser is in het noorden van Friesland en Groningen.""In Drenthe zitten genoeg kikkers, maar het lijkt er op dat de stimulans om aan een telling mee te doen juist in de gebieden waar minder natuur is, groter is. We zijn in ieder geval van plan om er een jaarlijks terugkerende telling van te maken. Misschien dat we dan een verschuiving naar meer waarnemingen in het Oosten en Noorden gaan zien."Wil je meedoen met de kikkerdriltelling? Je hoeft dan niet alle individuele eitjes in je vijver te tellen. Je kunt volstaan met het doorgeven van het aantal 'eiklompen'. Een eiklomp bevat tussen de 1.000 en 2.500 eitjes. Het aantal eiklompen geeft een indicatie van het aantal kikkervrouwtjes in de tuin. Meer informatie over de telling vind je hier