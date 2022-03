Meer vrouwen in de gemeenteraad in negen Drentse gemeenten

In de nieuw verkozen gemeenteraden is ruim 36 procent van de raadsleden vrouw. Voor de verkiezingen van 16 maart was dit nog 31 procent. In de zeventig grootste gemeenten is het aandeel vrouwen in de gemeenteraad nog hoger. Dat blijkt uit cijfers die Stichting Stem op een Vrouw heeft verzameld.

In 24 Nederlandse gemeenten zijn de vrouwen in de meerderheid. Dat geldt ook voor Meppel, waar de raad uit twaalf vrouwen en elf mannen bestaat; oftewel iets meer dan 52 procent is vrouw. In negen Drentse gemeenten is het aantal vrouwen in de raad toegenomen.

Op Meppel na zijn de mannen in heel Drenthe in de meerderheid. In acht gemeenten ligt het percentage vrouwen - in lijn met de landelijke trend - wel boven de 36 procent. Alleen in Emmen, Coevorden, Tynaarlo en Hoogeveen ligt het lager. In de gemeente Coevorden is het percentage vrouwen met 24 procent het laagst.

Minder vrouwen in Emmen, Coevorden en Hoogeveen

In drie gemeenten is het aantal vrouwen in de raad gedaald. Dat zijn Emmen, Coevorden en Hoogeveen. In alle drie gemeenten zit er vanaf nu één vrouw minder in de gemeenteraad dan de vorige periode.

Volgens de Stichting Stem op een Vrouw vindt 'de groei niet plaats dankzij meer gelijkheid op de kieslijst, maar dankzij de kiezer'. De stichting becijferde dat, over heel Nederland gezien, 459 vrouwelijke raadsleden die op een 'onverkiesbare' plek stonden toch de raad in komen dankzij voorkeurstemmen.