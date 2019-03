'Hendrikus is een drammer, daar krijgt hij veel mee gedaan'

"Als Hendrikus iets in zijn hoofd heeft, dan gaat hij er ook echt voor", zegt nichtje Karien Velzing, die ook bij zijn bedrijf Elektromotoren Emmen-Delfzijl werkt. "Daar doet hij dan alles voor, op die manier werkt en leeft hij."Velzing haalt zijn inspiratie en energie vooral uit het bezoeken van steden. "Vroeger heeft hij eens gezegd dat hij alle hoofdsteden van Europa wilde bezoeken. Ik weet niet of die lijst afgevinkt is, maar in het kleine beetje vrije tijd dat hij heeft bezoekt hij graag steden. Daar haalt hij inspiratie vandaan."Want Velzing is een drukbezet man. Naast politicus is hij mede-eigenaar van Elektromotoren Emmen-Delfzijl en voorzitter van handbalvereniging JMS Hurry Up in Zwartemeer. Ook is hij bestuurslid van de Nacht van Klazienaveen."Het is een heel sociale man", zegt Harry van der Velde van de handelsvereniging. "Hij komt echt op voor de zwakkeren, wil de entree van de nacht van Klazienaveen laag houden en wil het beste voor iedereen. Het is wel een streber."Buurvrouw Anja Stevens sluit zich daarbij aan. "We kennen elkaar al 25 jaar vanuit tafeltennis. Ik ben nu drie jaar weduwe en Hendrikus vraagt altijd hoe het gaat. We eten ook regelmatig samen. Dan kook ik altijd, maar hij neemt mij ook wel eens mee uit eten. Naar vreemden is hij wat afstandelijk, maar hij stapt wel overal op af."Velzing is ook mede-oprichter van coalitiepartij Wakker Emmen in 2009, dat momenteel met elf zetels de grootste partij in de raad van Emmen is. Twee keer kwam hij met voorkeurstemmen in de gemeenteraad terecht."Hendrikus vulde zijn raadswerk op een andere manier in dan de rest van de fractie", zegt Karien Velzing, die nu raadslid is. "Hij hield altijd spreekuren op het bedrijf en daar konden mensen dan langskomen. Als zij iets aankaartten of wilden bespreken, verwees hij ze door. Contacten leggen en verbinden is een goede kwaliteit van hem."Wakker Emmen-wethouder René van der Weide sluit zich daarbij aan. Hij kent Velzing inmiddels 17 jaar. "Het politieke debat is niet echt zijn ding, meer het veldwerk.""Hij is ook wel een drammer, daar krijgt hij veel dingen mee gedaan", vervolgt Van der Weide. "Ik ben benieuwd hoe we Hendrikus in de Staten gaan zien. Het is goed dat hij daar niet in zijn eentje zit, want er komt als nieuwe partij veel op je af."