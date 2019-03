Les over protonen van Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw

Hoogleraar Hans Langendijk uit Roden ontving gisteren een koninklijke onderscheiding voor zijn bijdrage aan onderzoek naar protonentherapie. Het hoofd van de afdeling Radiotherapie van het UMCG is Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw.

Dat is een titel voor mensen die een grote bijdrage hebben geleverd aan de Nederlandse samenleving. Langendijk heeft zich ingezet om protonentherapie mogelijk te maken in Nederland en heeft een selectiemethode ontwikkeld om de geschiktheid van patiënten te bepalen.Tijd voor een college van de hoogleraar over deze bestrijding van kanker. Allereerst: wat is het verschil tussen de nieuwe protonentherapie en de standaard behandeling met fotonen?Hoogleraar Langendijk legt uit hoe de protonentherapie bij het Universitair Medisch Centrum Groningen tot stand kwam.Maar wie komen er in aanmerking voor een behandeling met protonen? Langendijk heeft een methode ontwikkeld waarmee dat bepaald kan worden.