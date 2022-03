Sociale huurwoningen op plek voormalig wijkcentrum in Assen

Op de locatie van voormalig wijkcentrum De Steiger in de Asser wijk Lariks komen 36 sociale huurappartementen. De bouw van dit project is in handen van woningcorporatie Actium. De appartementen zijn bedoeld voor kleine huishoudens.

Het appartementencomplex is voor een gedeelte vier woonlagen hoog en een gedeelte zeven lagen. De prijzen liggen onder de grens van de huursubsidie. Als alles volgens plan verloopt, wordt aan het eind van dit jaar gestart met de bouw. Eind 2023 zouden de eerste bewoners hun appartement kunnen betrekken.

Parkeeroverlast in Lariks

Tijdens het inloopspreekuur maandag kwamen enkele wijkbewoners met vragen voor de gemeente en Actium. Over het algemeen waren ze positief gestemd en snapten ze dat de flat er moet komen. "Want door de woningnood moet je wel de hoogte in", vertelt een van de buurtbewoners.

In totaal komen er ook 32 parkeerplaatsen op het terrein. Daar waren wel enkele zorgen over bij verschillende buurtbewoners. "Het is nu al een drama met parkeren in Lariks. Dat komt ook door de verschillende kinderdagverblijven en de dierenarts", vertelt een bewoner. "Overal in de wijk staan auto's. Ik denk zelfs dat de brandweer niet door sommige straten past. Dat is gewoon gevaarlijk."

Daarnaast zorgt het ook voor een onveilige situatie. Op sommige plekken moet je geen tegenligger tegenkomen, dat zorgt voor problemen. Je kan elkaar niet passeren en er is weinig tot geen mogelijkheid om uit te wijken. De bewoners zijn bang dat de overlast erger wordt met de komst van de flat.

Auto's per huishouden

De gemeente snapt de zorgen, maar houdt zich vast aan de richtlijnen die er zijn voor parkeren. Voor een appartementencomplex van sociale huur moet volgens de richtlijn worden uitgegaan van 0.9 auto's per huishouden. De gemeente denkt dan ook dat de 32 parkeerplekken genoeg zijn voor de flat.

Ondertussen wordt er wel wat gedaan aan het parkeerprobleem. Zo heeft de dierenarts zelf een aantal parkeerplekken gerealiseerd op het eigen terrein en zijn er extra parkeerplaatsen gemaakt in de wijk. Enkele van deze verdwijnen bij de bouw van de flat. Die moeten wijken voor de doorgang en voor de ondergrondse containers.

Sluiting De Steiger