Eigenaar na crash met Lamborghini: 'Ik dacht dat ik doodging'

"Lichamelijk mankeer ik niks, dat is ongekend. Maar het is een traumatische ervaring", zegt Van Stippent tegen Omroep Brabant . Beelden van de crash gingen viral.

De Brabander was met een vriend op weg naar het TT Circuit in Assen, voor een evenement met bijzondere auto's. "Maar mijn wagen heeft die autoshow nooit gehaald, helaas", verzucht hij.

Volgens Van Stippent ging het mis toen hij bij Rouveen over een hobbel reed. "De gewichtsverdeling bij deze auto is anders. De motor zit namelijk achterin, net als de aandrijving. De kont haalde de neus als het ware in. Hij is gaan tollen. Je ziet het ook op het wegdek, het zijn alleen rondjes die je op de weg ziet, geen remweg."

Wonder boven wonder heeft hij geen schrammetje. Maar mentaal is het hem niet in de koude kleren gaan zitten. "Op het moment dat het misging, dacht ik: ik ga dood. Toen is de auto gaan tollen. En vlak nadat ik die allereerste klap had gehad, dacht ik: oké, nu ga ik dit overleven."