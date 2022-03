Koninklijke onderscheiding voor afzwaaiende raadsleden in Borger-Odoorn en Coevorden

Voor enkele vertrekkende raadsleden uit Borger-Odoorn en Coevorden stond vanavond een wel heel bijzonder afscheid te wachten. Zij werden koninklijk onderscheiden voor hun werk in de gemeentepolitiek, en kregen een lintje opgespeld.

In Borger-Odoorn waren er twee raadsleden met een koninklijke onderscheiding. Het gaat om Henk Zwiep (PvdA) en Erik Huizing (VVD). De sociaaldemocraat zit sinds 2006 in de gemeenteraad, en is al een aantal jaar fractievoorzitter. Zijn collega-gemeenteraadslid Huizing werd ook fractievoorzitter, direct nadat hij in 2010 de raad in kwam.

In Coevorden lintje voor Ferry Booij

In Coevorden was het afzwaaiende raadslid Ferry Booij van BBC2014 degene die werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Hij gaat al een tijdje mee als politicus, eerst in de gemeenten Gasselte en Stadskanaal. In die laatste gemeente was hij ook wethouder. Na zijn verhuizing naar Aalden werd hij actief voor BBC2014, die tijdens de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen de grootste partij werd.

Burgemeester Renze Bergsma benoemde dat Booij rust, nuchterheid en stabiliteit bracht in de raad. Booij zelf was verrast, vooral toen zijn familie eerder op de avond plaatsnam op de publieke tribune. "Ik begin een beetje te snotteren. Toen ik mijn vrienden en familie de zaal binnen zag lopen, deed het me al iets. Ik vond die lintjes altijd maar onzin, maar nu ik er zelf eentje heb niet meer natuurlijk. Ik wens de nieuwe raad veel wijsheid en succes met de komende bestuursperiode."