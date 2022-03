Geen garanties meer voor levering voer: ‘Het kan dat pluimveehouders hierdoor stoppen’

Dat de consequenties van de oorlog in Oekraïne te merken zijn bij de Drentse boeren schuift ook LTO niet onder stoelen en banken. Onder alle boeren is de nood hoog legt Dirk Bruins van LTO Noord uit. "Het maakt per sector heel erg uit: hoge energieprijzen voor boeren met kassen, dure diesel voor de akkerbouwers en veehouders die met tractors rijden en met name ook dus de tekorten van eiwitten zoals granen in veevoer."

Biologische pluimveehouders zoals Corts zijn daarbij extra getroffen stelt hij. "Zij hebben als je bijvoorbeeld kijkt naar graan, geen alternatieven. Andere granen zou je nog uit Zuid-Amerika kunnen halen. Maar die zijn niet biologisch gecertificeerd, die voldoen niet aan de Europese eisen."

Kantelpunt?

Boeren die het heft in eigen hand nemen en graansoorten zoals gerst nu inzaaien, de eerste voorbeelden zijn er al. Is dichter bij huis producten zoals graan en koolzaad verbouwen dan de oplossing? Volgens Bruins is daar wel over nagedacht, maar zit je met twee problemen.

"Het zou kunnen, maar als je dat biologisch gecertificeerd wil doen, dan moet je dat alweer een aantal jaren achter elkaar doen. Je kunt niet zomaar omschakelen, die grond moet daarvoor gekeurd zijn en daar gaan jaren overheen."

Ook heeft Nederland voor graan niet het goede klimaat. "De kwaliteit van het graan is hier echt heel anders. Hier hebben we vooral zachte tarwe, in Oekraïne harde tarwe. Daar zit meer eiwit in. We hebben nu heel lekker weer, maar we hebben niet zulke droge zomers waar zo'n korrel goed kan afrijpen."

Corts maakt zich zorgen over de lange termijn. Als er al wel iets verbouwd wordt in Oekraïne, zit je nog met een logistiek probleem nu de infrastructuur ook kapot is. Of wat dacht je van de koolzaadfabrieken? Die staan volgens hem bewust stil uit angst voor bombardementen.

Hamsteren

LTO riep vrijdag boeren op niet te gaan hamsteren. Corts moet lachen als hij daarnaar gevraagd wordt. "Ik heb gehamsterd. Dat mag natuurlijk niet, maar je doet het toch. Maar eigenlijk kun je helemaal niet hamsteren, want ze leveren het gewoon niet uit."