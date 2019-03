Hoe Forum voor Democratie in Hoogeveen is uitgegroeid tot de grootste partij

Oud CDA-Tweede Kamerlid Jan Mastwijk uit Hoogeveen kijkt met enige verbazing naar de uitslag. Toch heeft hij wel een verklaring: "In Hoogeveen hebben we de ijsbaan, in Emmen Wildlands en in Assen de outlet. Ik heb het gevoel zoals eerder met Fortuyn dat heel veel mensen niet tevreden zijn met hoe het gaat. Dat is raar, want Nederland staat goed op lijstjes met heel tevreden mensen. Blijkbaar slagen de zittende partijen er niet in om de mensen honderd procent tevreden te houden en dat leidt tot selectief winkelen bij een andere partij."Ook oud-politicus Jan Stoefzand (Gemeentebelangen) denkt dat mensen in Hoogeveen hebben gestemd uit onvrede. "Een deel is hartstikke zeker en stemt op hun vaste partij. Een ander deel, ik noem dat de middenklasse en misschien ook wel de onderkant van de samenleving, die zeggen van 'jongens dit gaat hartstikke fout in de politiek'. Zij denken dat ze niet krijgen wat hun beloofd is en dat moeten ze wel betalen'."Maar dat Hoogeveen een nieuwe weg inslaat viel aan de andere kant volgens Mastwijk en Stoefzand te voorspellen. "Ik denk dat Hoogeveen niet zover afwijkt van andere gemeenten. In elke gemeente is wel een aanleiding voor een CDA´er, VVD´er of PvdA´er eens een keer anders te stemmen dan op de eigen partij", legt Mastwijk uit. "Ik denk niet dat lokale partijen zich moeten afvragen wat ze hebben fout gedaan. Het gaat over landelijke thema´s en de dingen die ze in Den Haag hebben laten liggen. Hoe lang heeft het geduurd voordat er op verkiezingsavond een provinciale kandidaat te horen was? Ik heb het niet gehoord.”Stoefzand, die inmiddels erelid is van lokale partij Gemeentebelangen, denkt ook dat de provinciale kandidaten niet bekend genoeg zijn onder de inwoners. "Bij de gemeentelijke politiek merken we dat de bekende gezichten vaak de stemmen krijgen, bij de provinciale politiek werkt dat heel anders. Men kiest dan op mensen die landelijk bekend zijn en dan snoept de provincie daar toevallig van mee."Lokale partijen als Gemeentebelangen hebben op gemeentelijk niveau wel belangrijke thema's voor het voetlicht te brengen, maar op provinciaal niveau is dat anders "Als plaatselijke partij krijg je het niet voor elkaar om in de provincie echt een voet aan wal te krijgen. Schijnbaar is het erg lastig om de verschillende, gemeentelijke, Gemeentebelangen provinciaal bij elkaar te brengen."Een inwoner van Hoogeveen vertelt daarnaast dat de argumenten van FvD rondom het thema 'klimaat' voor hem doorslaggevend, zijn omdat ze verschillen van andere partijen. "Ik twijfel of we wel echt iets aan het klimaatprobleem kunnen doen. Nederland is maar een klein stipje op de kaart en in ons eentje kunnen we het klimaatprobleem oplossen. Zo heb je meer dingen. Vandaar dat de standpunten van FvD dan beter aansluiten."Ook Stoefzand hoort veel mensen in zijn omgeving die stemmen op FvD klagen over het geld dat 'verspild' wordt aan het klimaat."Bij een gemeentelijke verkiezing maak ik mij daar niet druk over. Kijk ik naar het landelijke beeld dan denk ik dat de gevestigde orde goed moet opletten."