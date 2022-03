Drukkerijtraditie van Meppel is gered: nieuwe persen zorgen voor 117 banen

Meppel heeft weer een drukkerij nadat de stad een jaar zonder drukpersen zat door meerdere faillissementen. Door een reorganisatie vertrok vorig jaar de laatste drukker, maar die plek heeft dus een nieuwe invulling gekregen. Drukkerij Veldhuis Media draait inmiddels al op volle toeren, en redt daarmee de traditie van Meppel als drukkerijstad. Daarnaast zijn er 117 nieuwe banen mee gemoeid.

Veldhuis Media is niet 'zomaar' een drukkerij, want er staan wel honderd soorten papier opgesteld in het magazijn. Komend jaar wordt er dan ook voor achtduizend ton aan papier gedrukt aan tijdschriften, boeken en catalogussen.

In Meppel is genoeg ruimte daarvoor. De machines draaien er zeven daar per week, 24 uur per dag. "Wij worstelden met ruimte en zochten naar uitbreiding. Daarom zijn we erg blij met deze plek", aldus directeur Oscar Jager.

Hoe houdt een drukkerij stand?

Maar hoe heeft de directeur het voor elkaar gekregen om uit te breiden, terwijl drukkerijen het juist moeilijk hebben door de digitalisering? "Ik ga natuurlijk niet alle bedrijfsgeheimen verklappen", lacht Jager. "Maar we hebben een heel specifieke focus. We maken, boeken tijdschriften en catalogussen in kleine oplages. Bijvoorbeeld over hobby's. Je kunt geen hobby noemen of er is wel een tijdschrift van. We nemen ze al het werk uit handen: van opmaak tot drukken en aanleveren op het postkantoor. Daarin zijn we de specialist en doen we enorme hoeveelheden", wijst op de vele exemplaren die worden gedrukt.

Volgens Jager is het een markt waarop hij planmatig kan doorgroeien. "Veel van onze klanten zijn uitgevers met abonnees. Die komen elke maand terug en blijven komen als het met de economie minder gaat."

Springlevend

De status van Meppel als drukkersstad kan Jager niet ontgaan. Voordat hij zijn terrein oprijdt moet hij eerst langs het monument dat staat voor de drukkersstad die Meppel is. De lange traditie is hem niet vreemd. "Ik ben in Meppel geboren en heb hier zelf ook het vak geleerd, door als zeventienjarige jongen aan de slag te gaan bij een Meppeler drukker. Daarom vind ik het heel leuk om hier de industrie op niveau te houden."

Jager is niet naar Meppel gekomen om het rustiger aan te gaan doen. "Zeker niet. De grafische industrie is springlevend en zijn echt op zoek naar nieuwe mensen. Mensen met ambitie mogen langskomen, want wij gaan groeien. Omdat we hier meer ruimte hebben zijn we al met zeventien personeelsleden gegroeid naar een totaal van 105 mensen. Er is toekomst voor Meppel als drukkersstad."