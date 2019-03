Water Natuurlijk blijft de grootste bij waterschap Drents Overijsselse Delta

De opkomst was 57,5 procent, vier jaar geleden was dat 49 procent.De voorlopige zetelverdeling is als volgt, met tussen haakjes het aantal zetels in 2015:1. Water Natuurlijk: 5 (5)2. VVD: 4 (3)3. Gemeentebelangen: 3 (1)4. CDA: 3 (4)5. Algemene Waterschapspartij: 2 (2)6. ChristenUnie: 2 (3)7. 50PLUS: 1 (0)8. SGP: 1 (1)