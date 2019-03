'Kjell Scherpen wordt een topkeeper in Engeland'

Ik verwacht dat het aankomt op het duel van dinsdag tegen Spanje. Of het kan? Als je ziet hoe goed we kunnen voetballen, dan moet het haalbaar zijn. Kjell Scherpen, doelman FC Emmen en Oranje Onder 19 over de EK-kwalificatie

Gelukkig kreeg ik vandaag de bevestiging dat hij wel heel veel coacht. Peter van der Vlag, teamgenoot FC Emmen

Kjell moet elke week spelen. Op het niveau waar hij dat nu doet is ideaal voor hem. Alfons Arts, trainer FC Groningen 2 en oud-speler van FC Emmen

Scherpen zelf kan er wel om lachen. "Ik ben er inmiddels wel aan gewend. Tijdens mijn stage bij de Onder 17 was het allemaal nieuw, nu niet meer. Bovendien speelt FC Emmen ook gewoon in de eredivisie en horen we er gewoon bij en mogen we ook best wel serieus genomen worden."De 'portier van 2 meter 4', zoals Scherpen aan het begin van het seizoen werd genoemd, speelde gisteravond zijn eerste van drie cruciale kwalificatieduels voor het EK in Armenië komende zomer. In Hardenberg, op het veld van HHC, werd Wales met 2-1 verslagen. Zaterdag wacht in Assen (op het veld van Achilles 1894 om 16.00 uur) het tweede duel tegen Slovenië en dinsdag, opnieuw in Hardenberg, wacht het laatste duel tegen Spanje. "Als het ons lukt dan wordt het mijn eerste grote toernooi. Ik verwacht dat het aankomt op het duel van dinsdag tegen Spanje. Of het kan? Als je ziet hoe goed we kunnen voetballen, dan moet het haalbaar zijn."Tegen Wales kreeg Scherpen niet veel te doen. Zichzelf onderscheiden zat er niet in, in tegenstelling tot de doelman van Wales. De 19-jarige Drent moest het doen met wat terugspeelballen en een enkele hoge bal van Wales in de vijandelijke zestien. "Dat is voor hem ook wel eens lekker", lachte Peter van der Vlag. De reserve-doelman van FC Emmen was aandachtig toeschouwer in Hardenberg. Van der Vlag is niet alleen collega van Scherpen, maar ook een soort mentor. "Wat me vanavond opvalt is dat hij veel coacht. Dat valt me bij FC Emmen niet zo op en dat vraag ik dan wel eens aan hem. Dan zegt hij altijd dat hij genoeg coacht. Gelukkig kreeg ik vandaag die bevestiging."Volgens Van der Vlag ligt op het gebied van coaching ook de meeste winst te behalen. "Hij moet ervoor zorgen dat hij niets meer te doen krijgt. Dat kan maar op één manier en dat is door iedereen op de juiste plek te zetten." Ook Alfons Arts, trainer van FC Groningen 2 en oud-speler van FC Emmen, denkt daar zo over. "Daarnaast vind ik dat hij nog wel wat brutaler mag worden. Zijn verschijning is imposant, maar soms mag een speler dat ook wel voelen."De twee kritische toeschouwers zien voor Scherpen een mooie toekomst weggelegd. "Sinds kort speelt het verhaal Ajax", aldus Van der Vlag. "En er zijn meer clubs geïnteresseerd. Hij gaat daar heel goed mee om. Of ik hem adviseer? Nee, dat moet hij zelf bepalen samen met zijn familie. Belangrijkste is dat hij blijft spelen. Het mooiste zou zijn dat dat bij FC Emmen kan." Die mening heeft Alfons Arts ook. "Jongens van zijn leeftijd moeten wekelijks spelen. Op het niveau waar hij nu keept kan hij het meeste leren. Wat ik voorspel? Ik zie voor hem een grote carrière weggelegd. Ik denk dat hij een topkeeper in Engeland wordt."Scherpen zelf blijft zoals hij altijd is: nuchter. "Ik ben daar nu niet mee bezig. Ik speel met FC Emmen eerst nog acht zeer belangrijke wedstrijden en dan ga ik pas nadenken over de toekomst."