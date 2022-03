Majoor Luchtmobiele Brigade: oorlog Oekraïne 'wake-up call' voor hele wereld

De 11 Luchtmobiele Brigade uit Assen kijkt terug op een geslaagde NAVO-oefening in Roemenië. De militairen zijn inmiddels weer thuis van een training dichtbij het conflictgebied in Oekraïne. Van de oorlog zelf hebben de militairen niets gezien, maar de gevolgen van de Russische inval zijn er wel voelbaar.

De Drentse troepen waren gestationeerd op de MK Air Base in het oosten van Roemenië en oefenden op een terrein op zo'n veertig kilometer van de Oekraïense grens. Ze oefenden er in NAVO-verband met Roemeense en Amerikaanse legereenheden.

Leger onder de loep

De oorlog in Oekraïne dwingt de NAVO-landen meer te focussen op defensie van het bondgenootschap. De legers van verschillende landen, waaronder Nederland, zijn de laatste jaren vooral ingericht op expeditiemissies, zoals die in Afghanistan, Irak of Mali. Nu de dreiging dicht bij de grenzen van de NAVO komt, zou Nederland de inrichting van het eigen leger onder de loep moeten nemen.

Dat vindt in ieder geval majoor Mark Bakker van de 11 Luchtmobiele Brigade, die net terug is van de training in Roemenië. "Niemand had verwacht dat Rusland daadwerkelijk de aanval zou inzetten, maar dat is wel gebeurd. Ik denk dat we nu in een periode zitten dat we moeten herbezien of we nog wel uitgerust zijn met de juiste middelen en de juiste hoeveelheid personeel om onze tegenstander tegenwicht te kunnen bieden."

Tegenwicht

De majoor denkt dat de Russische inval de wereld flink wakker heeft geschud. Hij zag op de luchtmachtbasis in Roemenië hoe serieus de NAVO de dreiging van Rusland neemt. De oefening stond gepland in Duitsland, maar werd door de oorlog in Oekraïne verplaatst naar Oost-Europa. Een signaal aan Poetin dat het bondgenootschap springlevend is en militair paraat staat.

Bakker: "Nederland heeft door troepen te stationeren aan de oostflank haar betrokkenheid bij de NAVO getoond. Je ziet eigenlijk dat alle landen met een grote troepenopbouw tegenwicht willen bieden en willen voorkomen dat er iemand de gedachte krijgt om de Roemeense grens over te steken."

Na verloop van tijd werd het volgens de majoor steeds drukker op de Roemeense basis. Er is een tentenkamp met allerlei faciliteiten uit de grond gestampt. Vanaf de basis vertrokken gevechtsvliegtuigen die patrouilleren in het luchtruim van Roemenië en vanuit verschillende landen kwamen troepen aan ter versterking van het grensgebied.

Permanent aanwezig

De kans bestaat dat er in de nabije toekomst ook meer Nederlandse militairen naar Roemenië gaan. Op dit moment is er alleen een oefening van 150 militairen, afkomstig van de kazerne in het Gelderse Schaarsbergen. Frankrijk heeft Nederland inmiddels gevraagd om een gezamenlijke missie op te starten met een permanentere aanwezigheid.