Geen Limburgse stembiljetten aangetroffen in de Emmer stembussen

De gemeente Emmen is blij dat het maar bij één stembureau in de gemeente is gebleven en opgelucht dat de biljetten niet zijn gebruikt om mee te stemmen. In het stembureau zijn in totaal 37 stembiljetten aangetroffen die bedoeld waren voor de verkiezingen in provincie Limburg.De Limburgse biljetten zijn door een menselijke fout bij de drukker van de stembiljetten in Emmen terecht gekomen. "We zijn nu wel extra alert", zegt een woordvoerder van de gemeente Emmen. "We hopen dat het de volgende keer wel goed gaat."