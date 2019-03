Fietsen over rails op het Holtingerveld: 'een beleving van 15.000 jaar in een half uur'

De realisatie van het project heeft uiteindelijk drie jaar geduurd. "Het was best wel heel veel hobbels nemen", legt initiatiefnemer Erik Hendriks uit. De fiets moet veilig zijn, maar er spelen nog meer factoren mee. "Je gaat natuurlijk een natuurgebied in en dat is echt niet zo één, twee, drie te regelen. Maar toen het uiteindelijk rond kwam, toen we telkens dichterbij kwamen, toen hadden we ook zoiets van nu zetten we door."De rit van 2,6 kilometer gaat door het Holtingerveld. "Het is eigenlijk een beleving van vijftienduizend jaar in een half uur."​ Om ook rekening te houden met de natuur, is het traject gemaakt van smalspoor. "De rails kunnen verlegd worden als de omgeving er niet goed op reageert", vertelt Hendriks.Voor de railfiets zijn mijnbouwkarren uit Tsjechië gehaald. Dit met een kleine knipoog naar het verleden. In de Tweede Wereldoorlog werd er door de Duitse bezetter een soortgelijk smalspoor aangelegd naar het toenmalige vliegveld. Via die lijn werden bouwmaterialen vervoerd.Nu kan men dus fietsen met die oude mijnbouwkarren. Hendrik: "het onderstel is nog de restant van de mijnbouwkar. Het bovenste gedeelte, het kiepgedeelte, dat is eraf gehaald." Hendrik vindt het jammer dat dat stuk eraf is. "Het is eigenlijk een beetje afbreuk aan historisch materiaal, maar aan de andere kant is het ook gebruik van historisch materiaal. Anders ligt het maar te verroesten."Het streven was in eerste instantie om het spoor zeven kilometer lang te maken, maar dat is niet gelukt. "We willen nu ook kijken naar de bewegingen van de mensen die met de fiets over het spoor gaan. Als alles goed gaat, kijken we of er op lange termijn meer gebouwd wordt. Op dit moment is het spoor 2,6 kilometer. Daar doe je ongeveer een half uur over. We hebben een paar highlights, maar we willen er meer aan de mensen laten zien."