Weer resten Bentheimer Poort gevonden: 'We willen de poort op een mooie manier laten terugkomen'

De Bentheimer poort stond vroeger aan de zuidelijke toegang van Coevorden, maar is rond 1870 afgebroken. Alle vestingswerken in de stad werden toen verwijderd.In oktober vorig jaar werden de eerste resten van de Bentheimer poort al gevonden. De tweede vondst ligt hier recht tegenover. Dit betekent dat de Bentheimer poort haaks op en dus over de Bentheimerstraat heeft gestaan.Archeoloog Janneke Hielkema is erg blij met de vondst. "Het kan wel zijn dat er nog wat resten onder de straat liggen", zegt Hielkema. "Ik zou het zelf mooi vinden als de resten zichtbaar blijven, maar ook een markering boven of in de straat zou ik mooi vinden."Cultuurwethouder Jeroen Huizing zet hoger in. "Persoonlijk wil ik meer dan een markering in de straat. We zijn trots op ons vestingsverleden." Op de plek van de vondsten zijn gebouwen gepland. Momenteel is de gemeente in gesprek met de ontwikkelaar en eigenaar van het terrein over de mogelijkheden. "We willen de poort op een mooie manier laten terugkomen, daar gaan we ons door een deskundige over laten adviseren."In april zal het volgende gesprek plaatsvinden. Wanneer bekend wordt hoe de poortresten gaan terugkomen, zal nog even duren.Morgen tussen 13.00 uur en 16.00 uur zijn de archeologen aanwezig om toelichting te geven of vragen te beantwoorden aan geïnteresseerden.