Negentien schapen gedood door wolf in eerste acht weken van 2022

De gedode schapen waarvan vaststaat dat de wolf de 'dader' is, liepen in Vledder, Vledderveen, Doldersum en Wapse. In Vledder ging het in totaal om dertien schapen, die tussen 3 januari en 15 februari werden doodgebeten. In Boijl, vlak over de provinciegrens in Friesland, werden ook twee schapen doodgebeten door een wolf.