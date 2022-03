Weekcijfers RIVM: minder coronabesmettingen in Drenthe

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft afgelopen week gemiddeld 1.300 positieve coronatests in Drenthe geregistreerd. Dat betekent voor de tweede week op rij een daling, vorige week registreerde het RIVM dagelijks nog bijna 1.900 besmettingen per dag.

De afgelopen zeven dagen werden 9.102 positieve testen in Drenthe afgenomen. De meeste daarvan zijn afkomstig uit de gemeente Emmen (1.704), ook in Assen (1.406) en Hoogeveen (1.112) kwam het aantal boven de duizend uit. In de gemeente Westerveld (344) werden de minste besmettingen vastgesteld.

Vorige week meldden de GGD'en al wel dat het aantal afgenomen tests ook daalt. Het is niet duidelijk of dit komt doordat minder mensen bereid zijn zich te laten testen, of doordat er minder besmettingen zijn om te testen.

Sterfgeval