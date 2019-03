Wildlands slaat nieuwe weg in

Wildlands is begonnen met de aanleg van een doorsteek om Nortica en Serenga met elkaar verbinden. Veel bezoekers dienden een klacht in dat de route heen en terug in Nortica hetzelfde is.

Wildlands bestaat uit drie delen: Nortica, Serenga en Jungola. In de laatste twee is een route die rond het gebied loopt. In het noordpoolachtige Nortica is er echter geen ronde, maar alleen de mogelijkheid om heen en weer te lopen.Veel bezoekers dienden daar een klacht over in. Het dierenpark verbouwt daarom, waardoor er een looproute van Nortica naar woestijngebied Serenga komt. Ook komen er meer dieren en worden ze beter zichtbaar. In juni moet de doorsteek af zijn.In maart werd bekend dat het dierenpark de doorsteek wilde maken. Het is één van de maatregelen die wordt genomen vanwege de financiële status van het park.