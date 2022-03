Praot Drents Met Mij met bankdirecteur Martin Eising

Het Huus van de Taol heeft in samenwerking met RTV Drenthe een derde seizoen gemaakt van de Drentstalige podcast Praot Drents Met Mij.

In deze podcast praat directeur van het Huus van de Taol Renate Snoeijing met bekende Drenten over de rol die de Drentse taal in hun leven speelt. In deze aflevering bankdirecteur Martin Eising. Eising is een echte zanddrent: "Ik bin liever met mekaar trots dan allent."

Erm

Eising is as middelste van drie breurs opgruid in Erm en daor hef e nou nog altied zien kameraoden. Vrogger was e altied boeten te vinden en gung e met de jongens het bos in um hutten te bouwen.

"Ik bin altied wel iemand west die veuruut wil." Eising hef zölfs nog een opleiding an Nijenrode volgd, naost zien wark. Daor is e wal trots op, net as op zien vrouw die hum daor de ruumte veur geven hef. Hie hef niet de ambitie um nog in het westen te gaon warken. Hie vuult hum in Drenthe as een vis in het water. "Aj naost de schoenenlopen gaot of je begeeft je wat op glad ies, dan moej gruwelijk oppassen."

Tiedverdrief

"Ik bin sinds een jaor of drie, vier echt an het wielrennen. Mooi deur Drenthe!" En sinds corona hef e het drummen weer oppakt. Daor kan e hum goed in oetleven, maor een neie carrière huuf we niet van hum te verwachten.