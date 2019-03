Mannen roven woningen, sportclubs, en supermarkt leeg: OM eist cel- en taakstraf

Bij de diefstallen is ook een 17-jarige jongen uit Emmen betrokken. Hij stond terecht achter gesloten deuren, omdat hij minderjarig is. Tegen hem werd 120 dagen jeugddetentie, waarvan 107 dagen voorwaardelijk geëist. Daarnaast zou hij hem een werkstraf van zestig uur moeten worden opgelegd, zei de officier van justitie.De mannen pleegden de diefstallen van juli tot oktober vorig jaar. Het gaat onder andere om een woninginbraak, een inbraak in het clubgebouw van een tennisvereniging en een inbraak in de voetbalkantine in Ter Apel. De buit bestond onder meer uit een smart tv, Xbox, telefoons, laptops, kratten bier en geld.De 20-jarige man uit Gieterveen stond ook terecht voor een inbraak in de supermarkt Boni in Emmer-Compascuum.De man uit Gieterveen vertelde dat ze in augustus inbraken in de woning van een voormalige vriendin van zijn moeder. Ze haalden niet alleen alles overhoop en vernielden goederen, maar lieten ook een vogelspin los in de woning. De rechter dacht aan een wraakactie. Maar dat was volgens de mannen niet zo.De politie kreeg in oktober een melding binnen, omdat het alarm van de voetbalkantine van FC Ter Apel afging. De hoofdingang van de kantine was vernield. Camera’s legden drie inbrekers vast. Niet veel later trof de politie drie mannen aan die aan dat signalement voldeden. Ze hadden een grote rugzak met inbrekerswerktuig bij zich.Waarom de mannen zich schuldig hebben gemaakt aan zoveel inbraken en vernielingen, weten ze niet. "Misschien omdat we onder invloed waren van drugs", verklaarde de man uit Gieterveen voor de rechter. "En verveling", voegde de man uit Onstwedde daaraan toe. Hij vertelde ook dat hij spijt heeft van de woninginbraak, in tegenstelling tot zijn compagnon.De mannen hebben ondanks hun jonge leeftijden al forse strafbladen opgebouwd. De officier eiste tegen de 18-jarige een jeugddetentie van een jaar, waarvan ruim een half jaar voorwaardelijk. De 20-jarige hoorde negen maanden cel, waarvan acht maanden voorwaardelijk tegen zich eisen. Hij heeft het onvoorwaardelijke deel al uitgezeten. Om toch te voelen wat hij heeft gedaan, vindt de officier in zijn geval ook een werkstraf van honderd uur op zijn plaats.De uitspraak volgt op 4 april.