Schuurbrand aan Vennebroekstraat in Assen

Een schuur aan de Vennebroekstraat in Assen stond in brand (Foto: Persbureau Meter)

De brand sloeg over van een container die tegen de schuur stond (Foto: Van Oost Media)

Schuurbrand aan de Vennebroekstraat in Assen

De brandweer in Assen werd donderdagavond opgeroepen vanwege een schuurbrand aan de Vennebroekstraat in de wijk Noorderpark in Assen. Op locatie trof de brandweer een brandende container aan.