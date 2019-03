Personeel Wildlands opgelucht: Het voelt als een frisse doorstart

Bij gebrek aan ruimte in de raadszaal, zaten medewerkers in het Bruggebouw en volgden zij de vergadering op groot scherm. "Ik heb er een positief gevoel over", zegt een medewerker na afloop."Het zijn moeilijke tijden geweest, het was onzeker. Maar wij gingen er altijd vanuit dat het goed zou komen", vervolgt ze. "We hebben een goede interim-directeur die het de goede kant op heeft gestuurd. We zijn niet bang geweest voor een faillissement en zijn positief gebleven. Het voelt als een frisse doorstart, het komt allemaal goed. De gemeenteraad gaat zo goed als zeker instemmen."De raadsfracties spraken vanavond over het raadsvoorstel, waarin het er op neer komt dat Emmen de enige financier van het park wil worden, en de leningen van VolkerWessels en Rabobank overneemt. Het belang van Emmen in Wildlands loopt dan op van 59 miljoen euro tot 80,5 miljoen euro. Het park kampt met tegenvallende resultaten.De politiek in Emmen is duidelijk: Een faillissement van dierenpark Wildlands is ondenkbaar. En dus is het scenario dat de gemeente Emmen de enige financier wordt van dierenpark Wildlands 'het minst slechte', volgens D66.De raadspartijen spraken zich vanavond tijdens de ingelaste commissievergadering. "Het roept dubbele gevoelens op", zegt fractievoorzitter Pascal Schrik. "Nog geen drie jaar na de opening, spreken we van een mogelijk faillissement. Het is een financieel debacle geworden. Maar als het park failliet gaat, kan de gemeente 60 miljoen euro afboeken."Daar schaarden de andere partijen zich ook achter en zij wezen op het maatschappelijk en economisch belang van het park.Tom Kuilder (ex-PVV), nu Voor Emmen Voor Nederland (VEVN), was als PVV'er tegen investeringen in Wildlands. Inmiddels is Kuilder omgekeerd als een blad aan een boom. "Het verhaal van de interim-directeur klinkt goed. Ik heb spontaan een abonnement gekocht. Emmen is niks zonder een dierentuin. De zweem van negativiteit moet van het park af."De enige partij die tegen lijkt te zijn, is de PVV. "Wildlands is het Griekenland van Emmen. We zijn allesbehalve positief. In onze ogen is de gemeente een overheidsinstelling, geen onderneming", zegt fractievoorzitter Edwin Rixtum. "Wat zijn de redenen om nu wel het vertrouwen te hebben in deze mooie dierentuin?"Wethouder Jisse Otter zegt geen garanties te kunnen geven. "Maar de nieuwe businesscase is gebaseerd op wat er nu staat. We hebben ook meer zicht op de bezoekersstroom. Toen het park er stond, wisten we niks."Wel kijkt de gemeente scherper naar monitoring en toezicht op het park en wordt dit aangepast. Hoe dat eruit gaat zien, is nog niet bekend. De gemeenteraad besluit volgende week definitief over het raadsvoorstel.