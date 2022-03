Emmen wil 1,3 miljoen euro uittrekken voor aanpak bodemverontreiniging

De gemeente Emmen maakt werk van het schoonmaken van de bodem. Het college van burgemeester en wethouders is van plan om voor dit jaar 1,3 miljoen euro uit te trekken voor de aanpak van bodemverontreiniging.

Binnen de gemeente bevinden zich veertien zogenoemde spoedlocaties, waar de meeste aandacht naar uitgaat. De gemeente is verantwoordelijk voor het opschonen van vier gevallen. Het gaat om het Gat van Reef bij Schoonebeek, twee percelen aan de Noorderstraat en de Weerdingerstraat in Emmen, de Zincoat-locatie aan de Boerdijk in Veenoord en de voormalige Gero-locatie (voormalige bestekfabriek) in Nieuw-Weerdinge.

Bij de andere negen zijn de particuliere eigenaren verantwoordelijk voor de sanering.

Zandgat van Reef

Van deze locaties wacht het Gat van Reef nog dit jaar een sanering. Na de ontgraving van het zandwingat door wegenbouwbedrijf Reef is de locatie in de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw gebruikt als vuilstort door de gemeente Schoonebeek. Ook de NAM maakte hier gebruik van door er boorspoeling te dumpen. Ook is er afval van derden aangetroffen

Het verwijderen van de enorme hoeveelheid vervuiling is echter te kostbaar. In 2020 is vastgesteld dat er sprake is van 'een onaanvaardbaar verspreidingsrisico (onbeheersbare situatie vanwege groot verontreinigd bodemvolume)'.

De gemeente gaat daarom dit jaar de deklaag van het Gat van Reef verbeteren. Ook wordt gevolgd of de verontreiniging zich niet te veel verspreid. Deze klus kost ruim vier ton. De NAM, die hier ook afval stortte, neemt de helft voor zijn rekening.

Noorderstraat en Weerdingerstraat

Vanuit de Noorderstraat en de Weerdingerstraat is in het verleden flinke grondwaterverontreiniging ontstaan die de drinkwaterwinning van de WMD op de Noordbargeres bedreigt. Een grondwaterbeheerssysteem vangt de vervuiling momenteel af. Inmiddels is er vanaf de Weerdingerstraat geen sprake meer van vervuiling.

Aan de Noorderstraat is echter verontreinigd water voorbij het beheerssysteem gekomen. Nog dit jaar wordt er daarom aan het systeem gesleuteld. Eigenlijk zou dit al in 2021 plaatsvinden, maar aanvullend onderzoek zorgde voor vertraging.

Zink

Door het verzinken van metaal is ook aan de Boerdijk in Veenoord een omvangrijke vervuiling van het grondwater ontstaan. De gemeente zoekt met de terreineigenaar nog naar een passende oplossing.

Aangezien het probleem complex in elkaar steekt, heeft eerstgenoemde besloten het voortouw te nemen. Uit onderzoek blijkt dat het vervuilende zink zich uiterst traag verplaatst. De sanering vindt nog dit jaar plaats.

Gero-locatie

Bij de voormalige bestekfabriek Gero in Nieuw-Weerdinge was ook sprake van verontreiniging. Dankzij genomen beheers- en saneringsmaatregelen is dat sterk afgenomen.

De negen bedrijfslocaties betreffen het GETEC-industriepark en drie adressen aan de Phileas Foggstraat, allen in Emmen. In Schoonebeek gaat het om locaties aan de Nieuw-Amsterdamseweg, Kanaalweg, Beekweg en het voormalige WKI-terrein aan de Valendisweg, een onderneming aan de Boerdijk in Veenoord (waar een drijflaag met olie aanwezig is op het grondwater).