Raadsleden De Wolden, Hoogeveen en Tynaarlo nemen afscheid met lintje en erepenning

In de gemeenten De Wolden en Hoogeveen hebben vandaag meerdere raadsleden een koninklijke onderscheiding opgespeld gekregen vanwege hun verdiensten in onder meer de gemeentepolitiek. In de twee gemeenten werden in totaal ... raadsleden benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Burgemeester Inge Nieuwenhuizen deelde de lintjes uit in het gemeentehuis in Zuidwolde tijdens de laatste raadsvergadering van de zittende gemeenteraad. Gea Leffers-Heeling, Henny Scheper-Beijering en Jaap waren de gelukkigen.

De Wolden

Leffers-Heling, woonachtig in Ruinen en werkzaam als wijkverpleegkundige, was in totaal achttien jaar raadslid namens Gemeentebelangen. Ze stond in de raad bekend als een stille kracht die veel werk achter de schermen voor elkaar kreeg. Tijdens een korte toespraak wilde ze iedereen bedanken voor de leerzame en mooie jaren. "We hebben lief en leed met elkaar gedeeld. Maar iedereen was altijd respectvol richting elkaar. Dat siert deze raad."

Collega Henny Scheper-Beijering van de VVD was twaalf jaar actief in de raad. Zij besloot vanwege persoonlijke redenen te stoppen met het raadswerk. "Het is een hele eer om de onderscheiding te ontvangen", vertelt ze. "Ik ga het wel missen, behalve het vele leeswerk." Burgemeester Nieuwenhuizen bedankte haar voor haar deskundigheid en maatschappelijke betrokkenheid. "Je hebt een behoorlijke wilskracht in je. Dank voor al het werk dat je hebt verricht."