De plussen en de minnen van de nieuwe stoptreinen in Drenthe

De vrees is dat reizigers de huidige luxe Koploper gaan missen. RTV Drenthe zet de plussen en minnen van de nieuwe stoptrein op een rij.De Sprinter Nieuwe Generatie (SNG), zo heet ie. NS-regiodirecteur Joost van der Bijl geeft graag een rondleiding, terwijl we met de nieuwe sprinter een snelle testrit door Drenthe maken. “Het is een heel open, transparante trein. Reizigers houden niet van hoekjes en willen graag alles kunnen overzien.”Dat is gelukt, want de spaarzame binnendeuren in de trein zijn van glas en je kunt er van voor tot achter doorheen kijken. Door de hele trein zie je Mondriaan-achtige kunstuitingen. Van der Bijl: "En onder de stoelen zitten 220 volt- en USB-aansluitingen. Uiteraard is er ook wifi.” Afval wordt gescheiden in verschillende bakken.Waar Van der Bijl echt trots op is, is de toegankelijkheid: “Hij is gelijkvloers met het perron en heeft een uitschuiftrede.” De Drentse commissaris van de koning Jetta Klijnsma is mee met de rit en is verrukt. “Nu kan ik met mijn rollator zo naar binnen rollen en heb ik geen hulp meer nodig.”Voor rolstoelers en mensen met buggy’s is het ook een uitkomst. “En de sprinter heeft een groot rolstoeltoegankelijk toilet met een baby verschoontafel,” constateert Wil Gerbers van het OV Consumentenplatform en Reizigersorganisaties Rover tevreden.Ook al kan hij 160, de nieuwe sprinter mag maar 140 kilometer per uur rijden. Van der Bijl: "Doordat de trein sneller kan optrekken en afremmen, wordt de reis Groningen - Zwolle vier minuten korter." “Mooi voor de reizigers op tussenliggende stations, maar de doorgaande reiziger naar de Randstad ziet z’n overstaptijd in Zwolle van van 17 naar 21 minuten gaan", zegt Gerbers. Volgens Van der Bijl is dat iets wat in de toekomst moet worden opgelost.Eerlijk is eerlijk: de SNG is een goede stoptrein, zeker vergeleken met de relatief nieuwe Sprinter Light Train (SLT) uit 2009 of z'n voorgangers. Maar de trein haalt het niet bij het soort die nu in de stoptreindienst rijdt in Drenthe, Groningen en Fryslân. Vooral het ontbreken van de klaptafels voor laptops en kopjes koffie is volgens de reizigersorganisaties een gemis. NS-directeur Van Der Bijl: “Alleen in de eerste klas zijn die klaptafels er nog, in de tweede klas zijn er alleen kleine tafeltjes aan de zijkant om een kopje koffie op te zetten.” Overigens zijn die er niet overal. ‘Het is wel een andere trein dan de huidige,” beaamt Van der Bijl.Volgens NS zijn de sprinters voor korte reizen als stoptrein. En daar zit hem volgens het OV Consumentenplatform en Reizigersvereniniging Rover nou precies het probleem. Wil Gerbers: “Als je in Groningen Europapark instapt, doe je er ruim een uur over. Mijn station is meestal Beilen, vandaar uit naar Zwolle is bijna veertig minuten.”Volgens Gerbers gaan vooral eerste-klasreizigers het verschil merken. “De stoelen zijn het zelfde als in de tweede klas. Alleen met een andere kleur. Er is geen stiltecoupé en ook geen werkcoupé meer.” En wie naar de klaptafeltjes kijkt: die zijn zo klein dat er nauwelijks een laptop op past.Een vaste eerste-klasreiziger tussen Haren en Utrecht gaat de Koploper zeker missen. En eerst met de stoptrein naar Groningen om vandaar de luxere intercity te nemen, is voor haar geen optie: “Dan ben ik nog langer onderweg.” Als ze met de leeftijd van de Koploper - ruim veertig jaar - wordt geconfronteerd is ze verrast: "Nou, wat een goede, mooie trein is dat voor haar leeftijd, van mij mag deze oude dame blijven."