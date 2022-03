Coevorden ruilt water tegen bruggen met waterschap

De gemeente Coevorden is zeven bruggen rijker. Waterschap Vechtstromen draagt het beheer over aan de gemeente, in ruil neemt het waterschap de zorg over oppervlaktewater van de gemeente over.

Op een bootje in de grachten van Coevorden is op vanmiddag werd de ruil met gesloten beurs vanmiddag officieel, meldt ZO!34 . Daar werd de overeenkomst getekend door wethouder Jeroen Huizing en waterschapbestuurder Hans van Agteren.

Anders denken

Beheer van oppervlaktewater valt niet per definitie onder het waterschap. van Waterschap Vechtstromen is dat niet zo. Dat komt doordat men vroeger 'anders dacht' over de verplichtingen die een waterschap en gemeente hebben, legt teamcoördinator Jarno Koelen van Vechtstromen uit. Een waterschap had vroeger het beheer over het water buiten de stadsgrenzen. En de gemeente beheerde het water binnen zijn eigen grenzen.

Deze manier van denken is twintig jaar geleden veranderd. Sindsdien zijn gemeenten en waterschappen met elkaar aan het ruilen. "Beide partijen willen inmiddels doen waar ze goed in zijn. Dat wil zeggen dat waterschappen waterbeheer wil doen en de gemeente bruggen en wegen wil onderhouden", aldus Koelen.

Gesloten beurs

De gemeente en het waterschap hebben deze ruil gemaakt zonder een cent uit te geven. De partijen wilden geen belastinggeld uitgeven en hebben gepuzzeld tot de waarde van het ruilgoed overeenkwam.

De gemeente Coevorden heeft al 'alle grote wateren' daarmee overgedragen, zoals de grachten, de kanalen en grote vijvers. Het waterschap heeft op zijn beurt zes bruggen en één nog te bouwen brug bij Ossehaar, aan gemeente Coevorden gegeven. "Deze brug gaan we nog wel bouwen hoor", legt Koelen uit. "Wanneer deze klaar is, dan komt deze in het beheer van de gemeente Coevorden."