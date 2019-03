Water Natuurlijk op zes zetels bij waterschap Vechtstromen

Water Natuurlijk heeft ook bij de verkiezingen voor waterschap Vechtstromen de meeste stemmen gekregen. De partij krijgt zes zetels. Het CDA is met vijf zetels de tweede partij geworden.

Het opkomstpercentage was met 52,3 procent flink hoger dan in 2015, toen de opkomst 21,2 procent bedroeg.De voorlopige zetelverdeling is als volgt:1. Water Natuurlijk: 62. CDA: 53. AWP: 34. VVD: 35. 50PLUS: 16. ChristenUnie: 17. Ouderenpartij: 1