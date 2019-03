Raad Noordenveld kritisch over fietsplan

Zo wil Noordenveld haar inwoners stimuleren om vaker de fiets te pakken naar werk en de toeristische sector meer laten profiteren van de wielerevenementen in de gemeente.De gemeenteraad vindt die doelstellingen wat vaag. De evaluatie van hoe het tot nu toe gaat met dit plan rammelt aan alle kanten, stelt D66. Bovendien is het potje waar de 67.000 euro uit moet komen bijna leeg.Zo moeten van het geld watertappunten komen en oplaadpunten voor elektrische fietsen, dat kost 20.000 euro. "Die voorzieningen kunnen ondernemers ook wel betalen", aldus Gemeentebelangen, CDA en ChristenUnie.Raadslid Bertus Jan Epema (GroenLinks/PvdA) was het daar niet mee eens. Epema: "Zelfs in de kleinste gehuchten in Frankrijk kun je water tappen. En dan zou onze gemeente dat niet hebben, terwijl we de nummer één fietsgemeente van Nederland willen zijn? Zoiets kost nog geen euro per inwoner!"Na twee moties en drie amendementen besloot de raad om een nieuw voorstel te maken voor de aanleg van watertappunten en oplaadpunten voor elektrische fietsen. Daarmee is het plan aangenomen.De overgebleven 47.000 euro die het fietsplan kost wordt uit de algemene reserves gehaald, zodat de raad nog geld overhoudt voor andere tijdelijke projecten. Voorwaarde is: volgend jaar moet de evaluatie beter op orde zijn.