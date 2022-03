240 uur werkstraf geëist tegen Assenaar voor bouw hennepkwekerij

Het Openbaar Ministerie (OM) eist een werkstraf van 240 uur tegen een 51-jarige Assenaar voor de bouw van hennepkwekerijen in Oost-Groningen. De Assenaar is samen met een man uit Nieuw-Buinen verdachte in een drugszaak die justitie al jaren bezighoudt.

Tegen een 47-jarige man uit het Duitse Weener een celstraf van vijftien maanden geëist voor het op grote schaal kweken van hennep in Oost-Groningen. De man stond volgens het OM aan het hoofd van een groep die grote kwekerijen opzette in Blijham, Bellingwolde en Veelerveen.

Beruchte baas

Naast de werkstraf voor de Assenaar eiste het OM tegen een 32-jarige Groninger een celstraf van een half jaar voor het bouwen van de kwekerijen. Een 59-jarige Brabander zou voor zijn rol een celstraf van acht maanden uit moeten zitten. De zaak tegen een 29-jarige man uit Nieuw-Buinen werd wegens ziekte uitgesteld.

De panden waarin gekweekt zou worden, waren van een beruchte vastgoedhandelaar in Utrecht. De pandjesbaas stond regelmatig voor onregelmatigheden met huurders en de overheid voor de rechter. De man overleed eind november 2017 op 82-jarige leeftijd en kan daarom niet meer worden berecht.

Observatieteam

Buurtbewoners tipten de politie eind 2016 over een mogelijke kwekerij in een boerderij aan de Lindenlaan in Bellingwolde. Er werd een warmtemeting verricht en het energieverbruik werd in kaart gebracht. Ook monteerden de agenten een camera aan het pand en werd er geobserveerd. De agenten noteerden de kentekens van auto's.

Op deze manier kwam de vastgoedhouder uit Utrecht in beeld, maar ook de 47-jarige verdachte uit Weener die het pand beheerde. Volgens het OM verhuurde de pandjesbaas panden aan de verdachte, wetende dat die veel succes had in de hennepwereld.

Invallen

Buurtbewoners meldden ook het vermoeden van een hennepkwekerij in een boerderij in Blijham en Veelerveen. Ook die panden waren in het bezit van de vastgoedhandelaar. In mei, juni en oktober vielen de agenten de panden binnen. Ze vonden kwekerijen die varieerden van ruim duizend tot bijna drieduizend hennepplanten per pand.

De pandjesbaas kon door zijn overlijden niet meer strafrechtelijk worden vervolgd, maar dit gold niet voor zijn vennootschap die overging op erfgenamen. Die betaalden een boete van 20.000 euro en de illegaal verkregen huurpenningen van 130.000 euro. De erfgenamen deden ook afstand van de boerderijen in Groningen.

Ondoenlijke administratie

De officier van justitie hield in zijn strafeis rekening met het tijdsverloop. Na vier jaar komt deze zaak uiteindelijk voor de rechter. Dit had vooral te maken met het financieel onderzoek. De vastgoedbeheerder noteerde alles op briefjes, een computer was hem vreemd. Het was voor justitie bijna ondoenlijk om die administratie helder in beeld te krijgen.

Vervolgens liep de vertraging verder op door de uitbraak van het coronavirus, getuigenverhoor en planningsproblemen. Het OM wil in totaal 1,2 miljoen euro op alle vijf de verdachten verhalen. De vier die vandaag terecht stonden ontkenden grotendeels hun betrokkenheid in deze wietkwekerijen of beriepen zich tijdens het onderzoek op hun zwijgrecht. Zij hebben hier niets aan verdiend, of in elk geval niet zoveel als het OM voorspiegelt, zeiden hun advocaten.