Hoogeveen onderzoekt verruiming van winkeltijden op zondag

De VVD diende samen met GemeenteBelangen, VVD, PvdA, D66 en Lijst van Hien de motie in. Wethouder Jan Zwiers gaf aan dat het verzoek uitvoerbaar is, maar dat het college moet onderzoeken wat mogelijk is en daar een plan voor moet bedenken.

Daarnaast vragen de partijen of het college kan onderzoeken of er genoeg draagvlak is in Hoogeveen om de winkeltijden definitief te verruimen op de zondag. "De verlenging loopt dan tot juli, in de tussentijd kan er uitgezocht worden of er genoeg draagvlak is voor de periode er na."