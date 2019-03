Wethouder Emmen verdedigt bezuinigingen: we kunnen geen geld uitgeven dat er niet is

De wethouder van Wakker Emmen maakte in december bekend dat het huishoudboekje van de gemeente er nog slechter uitzag dan was gedacht. Daarom ligt er nu een voorstel om de komende jaren flink te bezuinigen. Het gaat dit jaar om 2,8 miljoen euro en dat bedrag loopt de jaren daarna alleen maar op.Het college is flink met de stofkam door de begroting gegaan en dat leidt tot voorstellen voor kleine en grote bezuinigingen. En die vallen bij de getroffen instellingen natuurlijk niet zo goed.Zo probeerde Matthias Kooistra van het Esdal College de commissie er toe te bewegen om toch in te stemmen van de verhuizing van de locatie Weerdingerstraat naar de plek van het voormalige theater De Muzeval. “De raad heeft nota bene zelf daar een motie voor aangenomen. Ik roep de politiek op de nieuwbouw niet uit te stellen.”Het is nog onduidelijk hoe de raad volgende week beslist over de bezuinigingen. Een aantal partijen brak wel een lans voor het Esdal College. “We hebben grote moeite met uitstel”, zei Henk Huttinga van de ChristenUnie. “Wat mij betreft neigt dit naar onbehoorlijk bestuur.”Wethouder Robert Kleine (CDA) stelde dat wat hem betreft in juni opnieuw gesproken wordt over het Esdal College. "Wat mij betreft is het uitstel en geen afstel."Raadslid Tom Kuilder van Voor Emmen Voor Nederland hekelde de plannen met de was- en strijkservice voor ouderen. De gemeente wil deze dienst bij een externe partij neerleggen. "Opa moet zijn was straks een week missen, moet vervangende kleding kopen. Mensen snappen dat niet, het voelt als tapijt dat onder je voeten weggetrokken wordt. Wat zit daar voor idee achter? Het lijkt alsof het college maar wat doet.”Ook bij de bibliotheek is gemor. “We hebben al eens twee ton ingeleverd, toen moesten we twee filialen sluiten. En nu komt er weer een bezuiniging aan van twee en halve ton. Voor de gemeente is dat peanuts, maar voor ons en de kunstbeweging is het heel ingrijpend”, foeterde Marchien Brons, de directeur-bestuurder van de bibliotheken in Emmen.Wethouder Otter zei te worstelen met het commentaar vanuit met name de oppositie. “U vraagt als raad wel om een voorstel met een sluitende begroting. We kunnen geen geld uitgeven dat er niet is. We hebben dit pakket goed afgewogen. En inderdaad, er zitten ook ordinaire bezuinigingen in. Het moet gewoon minder. Als u bepaalde dingen niet wilt, dan moet u aangeven waar we het geld dan moeten zoeken.”