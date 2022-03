Lucht voor opvang Ter Apel: op korte termijn 2.000 plekken elders in het land

De veiligheidsregio's hebben maandag tijdens het Veiligheidsberaad in Utrecht afgesproken om op korte termijn 2.000 extra plekken te realiseren voor asielzoekers. Hiermee ontlasten zij onder meer het aanmeldcentrum in Ter Apel.

Utrecht, Amsterdam, Haarlemmermeer en nog een aantal gemeentes hebben toegezegd al deze week mensen op te vangen zodat vluchtelingen niet meer in een tent in Ter Apel hoeven te slapen.

De tent wordt donderdag afgebroken. In Utrecht zijn maandagavond de eerste mensen vanuit Ter Apel aangekomen. Zij slapen de komende weken in een noodopvang in het voormalige pand van Holland Casino. Die locatie is in allerijl gereed gemaakt.

Dwang

Het Veiligheidsberaad, het overleg van de voorzitters van de 25 veiligheidsregio's, wil ook dat Den Haag gemeentes gaat dwingen om mensen op te vangen als die dat niet willen. "Wij hebben bij de staatssecretaris aangegeven dat dit de zoveelste keer is dat mensen in Ter Apel onder mensonterende omstandigheden moeten verblijven. Wij willen dat het Rijk dwang gaat gebruiken, want zo kan het niet langer. Er zijn echt meer plekken nodig", zegt voorzitter Hubert Bruls na afloop van het beraad. Volgens de burgemeester van Nijmegen is de opvang van asielzoekers Rijksbeleid en moet Den Haag zijn verantwoordelijkheid nemen. "De nood is hoog."

Staatssecretaris Eric van der Burg noemt het "buitengewoon jammer" dat de burgemeesters in het beraad unaniem vinden dat hij dwang moet gaan gebruiken. Hij vindt dat niet nodig als iedereen zijn schouders eronder zet.

Acuut probleem