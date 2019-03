3 Binnen de muren: Wat doen gevangenen eigenlijk?

Hoe is het leven in een gevangenis? Dat vroeg verslaggever Marjolein Knol zich af. Ze maakte daarover de podcast Binnen de Muren.

https://soundcloud.com/rtvdrenthe/3-binnen-de-muren-het-alledaags-leven &auto_play=false&hide_related=false&show_comments=false&show_user=true&show_reposts=false&visual=false">

Zeven weken lang komt elke vrijdag een nieuwe aflevering online. Ook wordt elke zaterdag om half twee 's middags een aflevering uitgezonden op de radio.

In de derde aflevering vertellen gevangenen hoe ze hun dagen doorkomen. Hoe kom je bijvoorbeeld aan boodschappen om te koken? En hoe vier je een verjaardag in de gevangenis?Binnen de Muren is te vinden in podcast-apps voor zowel Android- als Apple-telefoons en tablets. Gebruik de knoppen hieronder om de podcast te luisteren in een van deze apps.