Wat vind jij: De overheid kan niet elke tegenslag compenseren

Volgens energieleverancier Eneco zijn veel problemen nog niet zichtbaar, maar bouwen die zich al wel op. Schuldhulpverleners van Eneco zoeken daarom al contact met klanten bij wie betalingsproblemen worden verwacht. Ook Vattenfall maakt zich zorgen. En dan met name over mensen die nét boven het minimum leven. "Mensen vallen daar net buiten de boot voor de 800 euro aan overheidscompensatie via de gemeente. Terwijl het risico van betalingsproblemen er voor deze groep absoluut ook is", citeert De Telegraaf.