Meppeler Stadsgesprekken: Goed voor maatschappelijke betrokkenheid

Binnenkort is de eerste in stadsschouwburg Ogterop.Mede-initiatiefnemer en gespreksleider is oud-hoofdredacteur van de Meppeler Courant Ton Henzen. "In de lokale politiek geldt de waan van de dag. Dit gaat over grote maatschappelijke onderwerpen die dat overstijgen. We willen Meppelers informeren en wakker schudden.""Het moet vooral geen politiek café worden. Politici zijn van harte welkom, maar ze zullen niet de boventoon voeren" aldus Henzen. De initiatiefnemers willen drie keer per theaterseizoen zo'n Stadsgesprek houden in stadsschouwburg Ogterop. Waarom daar? Het past volgens oud-directeur Wybrich Kaastra daar heel goed. ''Zo kan je ook de maatschappelijke functie van de schouwburg benadrukken en uitbreiden.''Het eerste gesprek gaat over de voedselproductie. De Nederlandse landbouw produceert voor de wereldmarkt en zet een groot deel van haar producten buiten Nederland af. Tegelijkertijd is er de ambitie om naar een circulaire landbouw te komen met kleinere transportafstanden en maximaal gebruik van lokale grondstoffen. Volgens Henzen een prima thema voor het eerste Stadsgesprek.De voormalige topman van Agrifirm Ton Loman verzorgt een inleiding. Hij adviseerde ook het kabinet. Koos Flinkert die samen met een van zijn zonen een melkveebedrijf met 135 koeien op 100 ha. grond draaiende houdt, discussieert ook mee.Het eerste Stadsgesprek is op 15 april om 20:00 uur.