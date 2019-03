Muzieklijst Harry's Blues zondag 24 maart 2019

Mighty Mike Schermer is geen onbekende in het bluescircuit. In de loop der jaren speelde hij al met artiesten als Marcia Ball , Angela Strehli, Bonnie Raitt, Maria Muldaur en Elvin Bishop. Op Bad Tattoo, zijn inmiddels zevende album, laat Mighty Mike Schermer zich wederom van zijn beste kant horen. Het is duidelijk te merken dat hij in zijn jonge Jaren sterk beinvloed is door Albert Collins, The master of the Telecaster. Schermer komt uit California, the Bay Area. Zijn laatste album is opgenomen in de Greaseland Studio van Kid Andersen. Andersen komt uit Noorwegen en speelde jarenlang in de begeleidingsband van Charlie Musselwhite. Hij maakte albums voor o.a. Rick Estrin, Chris Cain en de Lucky Losers. Een nieuwe generatie bluesmuzikanten.