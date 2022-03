'NAM zet Rijk onder druk: gasbedrijf wil minder huizen versterken'

De NAM vindt dat de overheid zich niet aan gemaakte afspraken houdt over hoe onveilige huizen worden aangewezen en versterkt. De overheid zegt bouwkundige en seismische inzichten regelmatig te actualiseren, maar de NAM zegt dat dat niet gebeurt, zo schrijven NRC en Dagblad van het Noorden. Daardoor wordt 'een aanzienlijk aantal huizen versterkt op basis van verouderde normen (...) terwijl versterking niet langer of slechts in beperkte mate vereist is voor de veiligheid'. Het gaswinningsbedrijf wil uitleg van de minister waarom hij aanwijzingen van de NAM over aanpassingen niet opvolgt.