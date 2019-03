Vrijwilligers zetten puntjes op de i bij nieuw zwembad in Ruinen

Het renoveren van het zwembad heeft heel wat voeten in de aarde gehad. ''We zijn ruim vijf jaar geleden begonnen en we hadden niet verwacht dat we nu een extra bad zouden bouwen,'' vertelt voorzitter Roel Wiekema.En dat allemaal met vrijwilligers. ''We zijn met elkaar zo succesvol door onze geweldige vrijwilligers, vrienden en ook de gemeente. Als je rondkijkt dan zie je dat we allemaal dingen zelf hebben gemaakt.'' Zoals bijvoorbeeld een overkapping en een aanbouw. ''De ouderen die werken vooral op dinsdag en de mensen met een baan werken hier op zaterdag. Daar ben ik heel trots op,'' vertelt Wiekema.Ook aan jong en oud is gedacht. Zo is er een scheiding gemaakt, zodat ze elkaar niet in de weg lopen. ''Je hebt de baantjeszwemmers en de spelende kinderen en dat gaat niet samen. Na heel lang vergaderen hebben we besloten er een bad bij te bouwen. Dus hier kunnen mensen relaxen en daar ravotten,'' zo vertelt een van de vrijwilligers.Meer vrijwilligers kunnen er altijd bij. Wiekema: ''Vooral voor kantine en schoonmaakdiensten kunnen we nog best wat mensen gebruiken.''