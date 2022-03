Meer meldingen over geweldsdelicten bij Meld Misdaad Anoniem

Minder meldingen over soft- en harddrugs, maar meer meldingen over geweldsdelicten. Dat blijkt uit de jaarcijfers van Meld Misdaad Anoniem (M.). Vorig jaar kwamen er 2225 meldingen binnen. Dat is zo'n 7 procent minder dan het jaar ervoor. Toen kwam er zo'n 150 tips meer binnen.

De meeste meldingen die binnen komen gaan over softdrugs (841), gevolgd door harddrugs (643) en geweldsdelicten (263). In die laatste categorie is een stijging van 13 procent te zien. De meldingen over drugs namen juist af, met ruim 10 procent. Door de tips die binnenkwamen bij Meld Misdaad Anoniem heeft de politie ruim 400 aanhoudingen verricht en zijn er meer dan 50.000 hennepplanten en 175 steek- en vuurwapens in beslag genomen.

Burgers weten Meld Misdaad Anoniem goed te vinden. "De cijfers zijn al twee jaar uitzonderlijk hoog", aldus woordvoerder Marc Jansen. Landelijk kwamen er over 2021 bijna 25.000 meldingen binnen, ongeveer net zoveel als een jaar daarvoor. Eerder kwamen er jaarlijks zo'n 16.000 meldingen binnen. Vooral de coronarellen in het land leidden tot meer contact met Meld Misdaad Anoniem. "Het was duidelijk dat de samenleving de gebeurtenissen niet tolereerde. We merkten in de gesprekken dat melders echt ontstemd en boos waren over het geweld tegen hulpverleners, de vernielingen van winkels, brandstichtingen en plunderingen. Daarnaast maakten zij zich zorgen over de veiligheid in hun eigen leefomgeving."

Drentse cijfers

Cijfers alleen van onze provincie zijn er niet omdat de Drentse politie onder de eenheid Noord-Nederland valt, samen met Groningen en Friesland. Wel zijn er Drentse misdaadzaken die opgelost zijn dankzij een melding bij Meld Misdaad Anoniem.

Zo is in januari in Veenoord een hennepkwekerij met 400 planten opgerold na een anonieme tip. Verder kreeg een 40-jarige Emmenaar anderhalf jaar cel opgelegd voor het handelen in drugs en het witwassen van bijna 150.000 euro. Ook is een 63-jarige man uit de gemeente Coevorden aangehouden door de FIOD. Hij wordt verdacht van het verkopen van geneesmiddelen zonder vergunning, witwassen en belastingfraude.