Opruimcoaches groeien in populariteit: 'Mensen krijgen steeds meer spullen'

Ze legt uit waarom niet iedereen hun spullen snel bij het grof vuil gooit. "Voornamelijk spullen met emotionele waarde of waar eerder veel geld voor is betaald, vinden mensen moeilijk om weg te doen."

Rooseboom komt als opruimcoach bij klanten over de vloer om de problemen in kaart te brengen. "Wanneer iemand bijvoorbeeld een opgeruimde zolder wil, dan kan ik diegene daarin begeleiden", legt de opruimcoach uit. "Ik maak de keuzes niet voor de mensen, maar ik stuur wel. Ik leer ze bepaalde technieken en geef tips die zij dan kunnen gebruiken. Dat levert hen weer structuur op."

Dat het beroep steeds populairder wordt, is volgens Rooseboom wel te merken. "De opleiding die ervoor is, genaamd 'professional organizer', zit voortdurend vol", vertelt ze. "Ook door tv-programma's is er meer aandacht voor het probleem. Er hangt toch een bepaald taboe omheen. Terwijl sommige mensen echt een probleem hebben met de hoeveelheid spullen die ze hebben."