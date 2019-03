OM: De ware aard van No Surrender is afschuwelijk [update]

Hun woorden werden ondersteund door audio- en videobeelden. Dit waren fragmenten van televisieopnamen, maar ook delen van gesprekken die tijdens een strafrechtelijk onderzoek naar leden van het chapter Emmen, onder wie Henk Kuipers, heimelijk door justitie zijn opgenomen in het clubhuis. Hierop is bijvoorbeeld te horen dat het bestuur van de club opdraagt om bewijsmateriaal te verbranden.Sinds de oprichting in 2013 bestaat No Surrender uit een kleine 100 chapters en andere onderdelen in binnen- en buitenland met enkele honderden leden in Nederland.De bestuurs- en clubleden maken zich volgens het Openbaar Ministerie (OM) voortdurend schuldig aan drugshandel, wapenbezit, afpersing en intimidatie. Er wordt propaganda gevoerd en media misleid om de club in een onschuldig daglicht te zetten. In werkelijkheid zijn No Surrender-leden volgens het OM betrokken bij schietincidenten en tuigen zij elkaar in het openbaar af."Kinderen zijn hiervan getuige. Ook vond een kind in de bosjes een pistool, na zo’n schietincident”, schetste een van de officieren. Het OM vindt dat het verbod op de motorclub ook nodig is om een einde te maken aan de gewelddadige vetes tussen rivaliserende motorclubs."Het bestuur geeft leiding aan strafbare feiten en stimuleert een structuur van wetteloosheid”, zei de officier. Bij de oprichting van No Surrender zijn bewust bekende criminelen aangetrokken en aangesteld als bestuursleden met voorbeeldfuncties. Het had volgens het OM weinig te maken met de passie voor motorrijden. "De toenmalige president van chapter Amsterdam kon niet motorrijden. Hij had alleen oog voor 130 man die klaar stonden als de boel ´platgetrapt moet worden."Het is het OM eerder gelukt om Satudarah, Bandidos en Hells Angels verboden te krijgen. De laatste twee clubs vechten dat nog aan. Volgens het OM zijn het outlaw motorcycle gangs, clubs die zich misdragen.De ware aard van No Surrender is volgens het OM zo ernstig dat een verbod ook nu noodzakelijk is. "Dat moet om aan het geweld en dreiging een einde te maken." De officieren betoogden dat het gedrag van de club en zijn leden ontwrichtend is voor de samenleving.De officieren waren de hele ochtend aan het woord om de rechter in Assen te overtuigen. Ongeveer vijftien No Surrender-leden zaten gehuld in clubkleding op de publieke tribune en luisterden zwijgend naar het betoog. Vanmiddag is het de beurt aan hun advocaat Mark Nillesen.Emmenaar Henk Kuipers was lange tijd captain van de motorclub. Hij wordt verdacht van een waslijst aan strafbare feiten, net als onder andere ex-leider Theo ten V. uit Klazienaveen. De mannen, die inmiddels de club de rug hebben toegekeerd, staan in juni dit jaar samen met andere oud-kopstukken terecht. Twee maanden geleden kwamen na een maandenlang voorarrest onder strenge voorwaarden vrij