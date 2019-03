OM pakt uit in verzoek om verbod No Surrender

Het waren niet alleen fragmenten van televisieopnamen, maar ook delen van gesprekken die tijdens een strafrechtelijk onderzoek heimelijk door justitie zijn opgenomen in het voormalige clubhuis in Emmen. Hierop is bijvoorbeeld te horen dat het bestuur van de club opdraagt om bewijsmateriaal te verbranden.Het Openbaar Ministerie (OM) vindt dat No Surrender vanaf de oprichting geweld verheerlijkt en in strijd handelt met de openbare orde. Het verbod op de motorclub is ook nodig om een einde te maken aan de gewelddadige vetes tussen rivaliserende motorclubs, vindt het OM. Het wil aantonen dat alle chapters onderschikt zijn aan de leiding. "Het is één pot nat”, zei een officier van justitie.Vanmiddag komt de advocaat van motorclub No Surrender aan het woord. Dinsdag gaat de civiele rechtszaak over het verbieden van de club verder. Het is OM eerder gelukt om Satudarah, Bandidos en Hells Angels verboden te krijgen. De laatste twee clubs vechten dat nog aan. Volgens het OM zijn het outlaw motorcycle gangs, clubs die zich misdragen.